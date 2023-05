Russlands Hyperschallwaffe Kinschal und das US-Abwehrsystem Patriot

(Reuters) - In der Ukraine werden zwei besonders prestigeträchtige Waffen aus Russland und den USA nach Darstellung der Herstellerländer gegeneinander eingesetzt - die russische Hyperschallrakete Kinschal und das US-Luftabwehrsystem Patriot.

Was den Erfolg betrifft, gehen die Darstellungen jedoch auseinander. Russland gibt an, in der Nacht zum Dienstag mit einer Kinschal-Rakete ein Patriot-System zerstört zu haben. Die Ukraine widersprach und erklärte, sie habe vielmehr sechs Kinschal-Raketen abgeschossen. Zum dabei verwendeten Abwehrsystem äußerte sich die Ukraine zwar nicht. Anfang Mai hatte nach Angaben der Ukraine und der USA ein Patriot-System eine Kinschal-Rakete zerstört.

Es folgen Informationen über beide Waffen:

KINSCHAL

Die von Kampfjets oder Hubschraubern aus der Luft abgefeuerte Rakete kann nach russischen Angaben mit mehr als 12.000 Kilometern in der Stunde die zehnfache Schallgeschwindigkeit erreichen. Die Reichweite wird mit 1500 bis 2000 Kilometern angegeben. Kinschal-Raketen können sowohl mit konventionellen als auch nuklearen Sprengkörpern bestückt werden. Beim Überschreiten der fünffachen Schallgeschwindigkeit (Mach 5) wird von Hyperschallgeschwindigkeit gesprochen. Derartige Waffen gelten als besonders schwer zu bekämpfen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die im Jahr 2018 vorgestellte Rakete sogar als unschlagbar für bestehende und künftige Abwehrsysteme angepriesen. Im Jahr 2021 hatte Putin Russland als weltweit führend bei Hyperschallwaffen bezeichnet. Das Wort "Kinschal" - mit stimmhaftem "sch" und Betonung des "a" - bedeutet übersetzt "Dolch".

PATRIOT

Das Flugabwehrsystem des US-Herstellers Raytheon Technologies besteht aus mehreren Komponenten. Dazu zählen neben Abfangraketen in unterschiedlichen Varianten auch Abschussvorrichtungen, ein Radar, ein Leitstand und eine Stromversorgungseinrichtung. Die Reichweite des Radars beläuft sich nach Nato-Angaben auf mehr als 150 Kilometer. Das System wurde seit seinem ersten Einsatz im Golfkrieg 1991 mehrfach weiterentwickelt und gilt als eines der besten Systeme der USA zur Abwehr von Flugzeugen und Raketen. Allerdings hat sich bisher weder Raytheon dazu geäußert, ob es zum Einsatz gegen Hyperschallwaffen geeignet ist, noch haben die USA mitgeteilt, ob die nach ihren Angaben jüngst abgeschossene Kinschal-Rakete zu diesem Zeitpunkt mit Hyperschallgeschwindigkeit flog. Die Bezeichnung "Patriot" steht auch als Abkürzung für "Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target", auf Deutsch etwa "Verfolgungsradar mit phasengesteuerter Gruppenantenne zum Abfangen am Ziel".

