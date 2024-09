Russlands Militär erklärt weitere Orte für erobert

MOSKAU (dpa-AFX) - Das russische Militär hat nach eigenen Angaben vier weitere Ortschaften im ostukrainischen Gebiet Donezk erobert. Die Heeresgruppe Süd habe Krasnohoriwka und Hryhoriwka eingenommen, die Heeresgruppe Ost Wodjane und die Heeresgruppe Zentrum Halyzyniwka, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen. Ukrainische Militärbeobachter haben immerhin drei der betreffenden Ortschaften - alle außer Hryhoriwka - als besetzt markiert.

Die Ukraine steht im Osten des Landes an der Front schwer unter Druck. Am kompliziertesten ist die Lage im Raum zwischen den Städten Pokrowsk und Kurachowe. Dort haben die russischen Truppen nach dem Fall der ukrainischen Festung Awdijiwka zu Jahresbeginn deutliche Geländegewinne erzielt.

In einem Bogen zwischen Krasnohoriwka und der Stadt Ukrajinsk, westlich der nun eroberten Ortschaft Halyzyniwka, droht derzeit eine Einkesselung ukrainischer Truppen oder nach deren Rückzug der Verlust weiterer Gebiete. Russische Truppen sind in diesem Frontbogen bereits an die Bergarbeiterstadt Hyrnik herangerückt./bal/DP/stk