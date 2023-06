Russlands Präsident Putin kritisiert Kohlekraftwerke in Europa

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich bei einem Lob der eigenen Klimapolitik einen Seitenhieb auf Europa wegen der Wiederinbetriebnahme von Kohlekraftwerken erlaubt. "Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten erfüllen wir alle auf uns genommenen Verpflichtungen in dieser Sphäre. Sogar vorzeitig", sagte der Kremlchef der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Freitag bei einem Rundgang auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum vor dem Stand des Klimagipfels in den Vereinigten Arabischen Emiraten. So hätten einige Staaten trotz anderslautender Deklarationen ihre Stromgewinnung aus Kohle zuletzt verstärkt.

Tatsächlich haben mehrere europäische Staaten, darunter auch Deutschland, im vergangenen Jahr wieder Kohlekraftwerke in Betrieb genommen. Hintergrund ist die Energiekrise ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Zuge dessen hat Russland die Gaslieferungen nach Europa etwa durch die Pipeline Nord Stream 1 zunächst gedrosselt und dann ganz eingestellt. Im Herbst 2022 wurden bei einer Explosion beide Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 beschädigt.

Ende November findet in Dubai die UN-Klimakonferenz statt. Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Muhammad bin Zayid Al Nahyan, ist wichtigster internationaler Gast des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg. Der Politiker bot sich gleichzeitig als Vermittler im Krieg zwischen Russland und der Ukraine an.

/bal/DP/jha