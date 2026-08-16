Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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16.08.2026 16:02:00
Russlands Starlink-Klon: Wie Moskaus Satellitennetz die Ukraine bedroht
Moskau baut im Eiltempo das Satellitensystem Rassvet auf. Die Technik bedroht die Ukraine und könnte künftig auch Europa vor neue Herausforderungen stellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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