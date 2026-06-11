11.06.2026 06:31:29

Rusta Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rusta Registered hat am 09.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Rusta Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,500 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,68 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rusta Registered einen Umsatz von 2,55 Milliarden SEK eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,373 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,68 Milliarden SEK belaufen hatte.

Rusta Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,60 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,10 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 12,60 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 11,83 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,59 SEK und einen Umsatz von 12,60 Milliarden SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at

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