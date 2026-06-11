|
11.06.2026 06:31:29
Rusta Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rusta Registered hat am 09.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Rusta Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,500 SEK je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,68 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rusta Registered einen Umsatz von 2,55 Milliarden SEK eingefahren.
Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,373 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,68 Milliarden SEK belaufen hatte.
Rusta Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,60 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,10 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 12,60 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 11,83 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,59 SEK und einen Umsatz von 12,60 Milliarden SEK beziffert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Leitzinsentscheid: Wall Street beendet Handel stark -- ATX schlussendlich im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die Wall Street notierte kräftig im Plus. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.