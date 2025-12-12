|
12.12.2025 06:31:28
Rusta Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Rusta Registered äußerte sich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rusta Registered ein EPS von 0,400 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Rusta Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,95 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,72 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 8,26 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,662 SEK sowie einem Umsatz von 2,95 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
