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10.09.2026 06:31:28
Rusta Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Rusta Registered stellte am 09.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1,40 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rusta Registered 1,10 SEK je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,49 Milliarden SEK – ein Plus von 9,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rusta Registered 3,17 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,32 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,48 Milliarden SEK belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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