BERLIN (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat ukrainischen Forderungen nach einer Aufnahme in das transatlantische Bündnis zum jetzigen Zeitpunkt eine Absage erteilt. Zwar gebe es für die Ukraine eine entsprechende Perspektive - doch derzeit gebe es in dieser Frage keine Einstimmigkeit unter den Nato-Mitgliedern, sagte Rutte bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Berlin. Zugleich betonte er: "Wer Mitglied der Nato werden kann - darüber entscheidet allein die Nato. Da herrscht innerhalb der Allianz völlige Klarheit."

Ob ein Nato-Beitritt der Ukraine Teil von Gesprächen mit Russland sein könne oder nicht, sei eine andere Frage, sagte Rutte, ergänzte aber: "Um über solche Gespräche spekulieren zu können, bräuchte man erst einmal Gespräche." Es sei richtig und gut, dass die USA derzeit enorme Anstrengungen unternähmen, um solche Gespräche in Gang zu bringen und sich dabei eng mit der Ukraine und Europa abstimmten. "Damit wir sehen können, wohin das alles führt, muss allerdings auch Putin mitspielen", sagte Rutte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor erneut für eine Aufnahme seines Landes in die Nato plädiert. Dies sei für die Sicherheit in Europa die bessere Lösung als Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel nach Artikel fünf des Nato-Vertrages lediglich ähneln, sagte er in einer Rede bei der Parlamentarischen Versammlung der Nato, für die er aus Kiew zugeschaltet worden war. Russland lehnt einen Nato-Beitritt der Ukraine ab. Das Verteidigungsbündnis hat im Grundsatz beschlossen, dass die Ukraine Mitglied werden soll. Allerdings waren die USA in den vergangenen Jahren dagegen./bk/DP/nas