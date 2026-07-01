01.07.2026 13:16:38

Rutte lobt Deutschlands Einsatz in der Nato

BERLIN (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat den Beitrag Deutschlands für das westliche Verteidigungsbündnis gelobt. "Deutschland führt und Deutschland liefert", sagte Rutte in Berlin. Dort nahm er an einer Sitzung des Bundeskabinetts teil, das diesmal im Verteidigungsministerium tagte. "Deutschland leistet bereits starke Beiträge zu unserer gemeinsamen Sicherheit."

Rutte wies auf das deutsch-niederländische Korps, den Aufbau der deutschen Panzerbrigade in Litauen, die Luftraumüberwachung an der Nato-Ostflanke, den Schutz kritischer Infrastruktur durch die Deutsche Marine und die deutsche Unterstützung für die Ukraine hin. Er lobte auch die gestiegenen deutschen Verteidigungsausgaben.

Der Nato-Generalsekretär rief die Industrie dazu auf, die Rüstungsproduktion schnell anzukurbeln. "Die Botschaft der Nato an die Industrie ist ganz klar: Seid bereit, macht schneller, zusammen, mit neuen Produktionslinien, starken Lieferketten", sagte Rutte. "Liefert schnell, was wir brauchen. Denn Abschreckung wird genauso sehr in Fabriken hergestellt wie von Streitkräften projiziert."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betonte, seine Regierung mache sicherheitspolitisch Tempo. "Das braucht es in einer Weltlage, in der wir als Europäer schnell und entschieden Verantwortung für unsere Freiheit, für unsere Sicherheit und auch für unseren Wohlstand übernehmen müssen und wollen." Merz versicherte Rutte: "Deutschland kann auf die Nato zählen, aber auch die Nato kann auf Deutschland zählen." Nötig seien starke Streitkräfte und zugleich eine resiliente Gesellschaft, betonte der Kanzler./sk/DP/stw

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