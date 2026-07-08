08.07.2026 08:36:38

Rutte: USA stehen uneingeschränkt zur Nato

ANKARA (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat beim Gipfeltreffen in Ankara versucht, Zweifel an der Bündnistreue von US-Präsident Donald Trump zu zerstreuen. "Es gibt ein uneingeschränktes Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur Nato", sagte Rutte vor dem Beginn einer Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs. Das habe auch damit zu tun, dass die USA ein Interesse an der Nato hätten - etwa um zu verhindern, dass russische Atom-U-Boote vor den Küsten der Vereinigten Staaten auftauchen.

Die Erwartung Trumps, dass die Bündnispartner ihre Verteidigungsausgaben an die der Vereinigten Staaten angleichen, bezeichnete Rutte als "vollkommen fair". Er ergänzte mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin: "Es ist eine Niederlage für Putin und ein Erfolg für Präsident Trump, dass die Europäer und die Kanadier genau das tun."/aha/DP/mis

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