Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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02.07.2026 08:43:00
Ruveon: Bayer bündelt Glyphosat-Geschäft für den US-Markt - Neuaufstellung in Klagewelle
Vor dem Supreme Court errang Bayer zuletzt einen wichtigen Sieg zur Kennzeichnung von Glyphosat. Nun organisiert der Konzern sein Geschäft mit dem Unkrautvernichter in einer neuen Firma neu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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