RVRC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

RVRC lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,460 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 414,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 405,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,10 SEK gegenüber 2,55 SEK im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 2,02 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,93 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,08 SEK sowie einem Umsatz in Höhe von 2,02 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at