RVRC hat am 19.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,09 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RVRC 0,530 SEK je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat RVRC mit einem Umsatz von insgesamt 551,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 392,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 40,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at