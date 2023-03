RWE: "Bewusst beschädigt": Strommast in Garzweiler in Schieflage

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Haben bisher Unbekannte eine Attacke auf die kritische Infrastruktur in Garzweiler in Nordrhein-Westfalen verübt? Laut Polizei ist die "Einwirkung Dritter wahrscheinlich". Auf dem Gelände des Tagebaus ist ein rund 80 Meter hoher Strommast eingenickt. Gelöste Schrauben wurden in der Nähe gefunden.