RWE: Hammer-Kursziel nach Zahlen - JPMorgan treibt die Aktie an

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Im schwachen Marktumfeld nach dem Fed-Entscheid führt RWE den DAX neben der Deutschen Bank mit an. Nach den überzeugenden vorläufigen Zahlen am Mittwoch kommt nun Rückenwind von Seiten der Analysten. JPMorgan sorgt mit einem Hammer-Kursziel für neue Euphorie bei den Anlegern.Die Gaspreise hätten ein beispielhaftes Niveau erreicht, so Analyst Vincent Ayral. Er erhöhte seine Annahmen für die Strompreise und die Gewinne von RWE deutlich und schraubte das Kursziel massiv von 47,50 auf 64,00 Euro nach oben. Die Einstufung lautet bei einem Potenzial von 74 Prozent entsprechend „Overweight“.Mit den deutlich über den Erwartungen liegenden Zahlen hatte RWE bereits am Mittwoch neue Käufer angelockt. Inzwischen wurde das jüngste Hoch überwunden, als nächste Hürde wartet nun das Mehrjahreshoch bei 38,65 Euro. Aus charttechnischer Sicht wäre der Weg nach oben im Anschluss frei.