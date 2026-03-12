RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

Aktie unter die Lupe 12.03.2026 10:37:47

RWE-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

RWE-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der RWE-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Abschätzbarkeit der Ergebnisse je Aktie 2026 bis 2031 sei gut, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Der Aktienkurs von RWE sollte am Donnerstag den europäischen Versorgersektor hinter sich lassen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 54,58 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,93 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 452 218 RWE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das RWE-Papier um 20,6 Prozent aufwärts.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

RWE AG St. 54,70 1,94%

RWE AG St. 54,70 1,94% RWE AG St.

