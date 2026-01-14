RWE Aktie

Aktie unter die Lupe 14.01.2026 11:52:47

RWE-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight

RWE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Barclays Capital-Analyst Dominic Nash unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dominic Nash sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon, dass die Kapazitäten im Offshore-Bereich durch die Zuteilungen einen starken Schub bekämen. Die Ergebnisse versprächen starkes Aufwärtspotenzial für RWE und Sicherheit für SSE.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 49,09 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 5,93 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 1 161 179 RWE-Aktien den Besitzer.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

