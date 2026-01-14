RWE-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dominic Nash sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon, dass die Kapazitäten im Offshore-Bereich durch die Zuteilungen einen starken Schub bekämen. Die Ergebnisse versprächen starkes Aufwärtspotenzial für RWE und Sicherheit für SSE.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 49,09 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 5,93 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 1 161 179 RWE-Aktien den Besitzer.

