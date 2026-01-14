RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Analyse im Blick
|
14.01.2026 11:07:47
RWE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. RWE sei in puncto Kapazitäten der größte Gewinner, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Ergebnisse bestätigten den Aufschwung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa. Positiv seien sie auch für den Anlagenbauer Vestas wegen geschlossener Lieferverträge mit RWE.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse
Um 10:51 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 49,35 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 1,32 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 1 019 962 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu RWE AG St.
|10:19
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|09:55
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|RWE Buy
|UBS AG
|09.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|49,22
|2,20%
