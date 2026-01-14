RWE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. RWE sei in puncto Kapazitäten der größte Gewinner, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Ergebnisse bestätigten den Aufschwung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa. Positiv seien sie auch für den Anlagenbauer Vestas wegen geschlossener Lieferverträge mit RWE.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Um 10:51 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 49,35 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 1,32 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 1 019 962 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC



