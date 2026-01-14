RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

RWE-Analyse im Blick 14.01.2026 11:07:47

RWE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

RWE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran hat eine ausführliche Untersuchung des RWE-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. RWE sei in puncto Kapazitäten der größte Gewinner, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Ergebnisse bestätigten den Aufschwung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa. Positiv seien sie auch für den Anlagenbauer Vestas wegen geschlossener Lieferverträge mit RWE.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Um 10:51 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 49,35 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 1,32 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 1 019 962 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Andre Laaks, RWE

RWE Outperform Bernstein Research
RWE Buy Jefferies & Company Inc.
RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
RWE Buy UBS AG
RWE Overweight Barclays Capital
