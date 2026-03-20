RWE-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform

Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran hat sich das RWE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Pläne von RWE sei ambitioniert, aber realisierbar, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 58,36 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 5,76 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 247 446 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 28,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.