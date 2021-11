RWE-Aktie dennoch in Rot: RWE baut Onshore-Windpark in Frankreich

Wie der DAX -Konzern mitteilte, soll ein Onshore-Windpark in Nordfrankreich, in der Region Hauts-de-France, errichtete werden. Baubeginn ist 2022, ein Jahr darauf soll der Windpark mit einer Leistung von 44 Megawatt in Betrieb gehen. Jährlich könnten damit 22.700 französische Haushalte mit Ökostrom versorgen, so RWE

Zuletzt hatte der Konzern den Onshore-Windpark Les Pierrots (26,4 Megawatt) in Betrieb genommen. Zwei weitere Windparks mit einer Gesamtkapazität von 33 Megawatt sollen 2022 fertiggestellt werden. 2020 hatte der RWE eine französische Onshore-Wind- und Solar-Entwicklungspipeline von rund 1,9 Gigawatt übernommen.

Im XETRA-Handel wandern REW-Aktien zeitweise um 0,55 Prozent abwärts auf 32,30 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)