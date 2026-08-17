RWE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der RWE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen sei sehr positiv gewesen, schrieb Olly Jeffery am Montag. Der Versorger habe Investitionsmöglichkeiten in viele Richtungen.

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Um 09:13 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 59,56 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,13 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 86 378 RWE-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 34,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET





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