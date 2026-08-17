RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Einstufung im Blick
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17.08.2026 09:30:06
RWE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen sei sehr positiv gewesen, schrieb Olly Jeffery am Montag. Der Versorger habe Investitionsmöglichkeiten in viele Richtungen.
Aktienanalyse online: Die RWE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 09:13 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 59,56 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,13 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 86 378 RWE-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 34,2 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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