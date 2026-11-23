Deutsche Bank AG-Analyst James Brand hat eine umfassende Analyse des RWE-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 09:37 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 55,38 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 20,98 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden via XETRA 119 839 RWE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 24,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET



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