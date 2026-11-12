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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Aktuelle Analyse im Blick 12.11.2026 14:43:48

RWE-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

RWE-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Das RWE-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Peter Crampton genauer unter die Lupe genommen.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neunmonatszahlen und Ausblick seien ein "Weckruf" und untermauerten seien optimistische Einschätzung der Essener, schrieb Peter Crampton am Mittwochabend. Auch die erhöhten Jahresziele erschienen immer noch recht konservativ.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:27 Uhr um 0,5 Prozent auf 58,88 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,98 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 252 805 RWE-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 32,7 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Andre Laaks, RWE

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