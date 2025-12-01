RWE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Annahmen an die zuletzt berichteten Drittquartalszahlen an. Bei RWE berücksichtigte sie auch den Amprion-Deal mit dem Finanzinvestor Apollo Global sowie verbesserte US-Aussichten für erneuerbare Energien an Land.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Die RWE-Aktie musste um 16:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 43,47 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 15,02 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 638 409 RWE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 legte die Aktie um 55,8 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 05:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.