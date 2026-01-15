RWE-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy"belassen. Wanda Serwinowska reagierte am Mittwochabend auf einen Investorentrip der UBS nach Deutschland und Belgien mit Gesprächen mit Energiekonzernen, Beratungshäusern und Politikern. Die Unternehmen sähen Gelegenheiten im Zuge des Baus von Rechnenzentren in Europa, seien aber dennoch vorsichtig mit Blick auf den Einfluss auf den Sektor insgesamt. Enel und RWE sind die "Top Picks" der Analystin in der Branche.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von RWE legte um 10:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 50,22 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 9,52 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 534 839 RWE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 11,0 Prozent.

