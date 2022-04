RWE-Aktie fester: Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE - Einstufung auf "Buy"

Analyst James Brand setzt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie nun eher auf integrierte Versorger und nicht mehr so sehr auf die gut gelaufenen Papiere regulierter Versorger. RWE profitiere stark von den hohen Strompreisen.

Die RWE-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Montag in einem negativen Marktumfeld zeitweise 1,21 Prozent auf 40,09 Euro.

