RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Zuschlag erhalten 18.09.2026 14:18:00

RWE-Aktie gibt nach trotz Erfolg bei zwei Onshore-Ausschreibungen

RWE-Aktie gibt nach trotz Erfolg bei zwei Onshore-Ausschreibungen

RWE hat bei der jüngsten Auktion der Bundesnetzagentur für Windenergie an Land für zwei Projekte mit 119 Megawatt Gesamtleistung den Zuschlag erhalten.

Die beiden Windparks sollen nach einer finalen Investitionsentscheidung 2028 in Betrieb gehen, teilte der Versorger mit.

Bei Jüchen 3 handelt sich sich um ein Neubauprojekt mit einer installierten Leistung von 84 Megawatt auf rekultivierter Fläche des Tagebaus Garzweiler in Nordrhein-Westfalen.

Seedorf dagegen sieht die Modernisierung eines RWE-Bestandswindparks im niedersächsischen Landkreis Rotenburg vor. 5 alte Anlagen mit 9 Megawatt Gesamtleistung sollen gegen 5 moderne Windräder mit zusammen 35 Megawatt Leistung getauscht werden.

Die RWE-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,49 Prozent auf 60,32 Euro nach.

DJG/rio/cbr

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