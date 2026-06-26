RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Analysteneinschätzung 26.06.2026 11:06:00

RWE-Aktie gibt trotzdem nach: Darum schraubt ein Analyst das Kursziel nach oben

RWE-Aktie gibt trotzdem nach: Darum schraubt ein Analyst das Kursziel nach oben

Die RWE-Aktie bekommt die Einstufung "Overweight" und zusätzlich wird ein höheres Kursziel ausgelobt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anteilsaufstockung am Stromnetzbetreiber Amprion sieht Analyst Peter Crampton klar positiv, wie er am Donnerstag schrieb. Sie bringe einen Ergebnisbeitrag, passe zur Strategie und stärke das Standbein im Wachstumsbereich regulierter Netzwerke.

Die RWE-Aktie zeigt sich via XETRA dennoch mit einem Minus von zeitweise 0,97 Prozent bei 54,92 Euro.

/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:50 / GMT

LONDON (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,Dennis Diatel / Shutterstock.com

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