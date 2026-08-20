RWE-Aktie im Fokus: "Baa2"-Rating von Moody's bestätigt, Ausblick stabil

Die Agentur hat die Bonitätseinstufung für den DAX -Konzern mit "Baa2" und einem stabilen Ausblick bestätigt.

Moody's geht davon aus, dass RWE trotz seines massiven Investitionsprogramms bis 2031 ein Finanzierungsprofil beibehalten wird, welches mit der Bonitätsnote vereinbar ist. RWE habe in der Vergangenheit ein umsichtiges Finanzmanagement betrieben.

DJG/mgo/ros

Dow Jones Newswires