RWE-Aktie im Minus: RWE und NOVATEK kooperieren bei Dekarbonisierung der Industrie

Eine von den beiden Unternehmen unterzeichnete Absichtserklärung sieht die Lieferung von sogenanntem "blauen" Ammoniak und Wasserstoff durch die russische NOVATEK an RWE vor, wie der DAX -Konzern mitteilte. Von blauem Wasserstoff spricht man, wenn das entstehende CO2 gebunden und nicht in die Atmosphäre abgegeben wird. Blaues Ammoniak wird aus Stickstoff und blauem Wasserstoff hergestellt.

NOVATEK, Russlands größter unabhängiger Erdgasproduzent, untersucht der Mitteilung zufolge derzeit die Möglichkeiten für eine Produktion von blauem Ammoniak beziehungsweise Wasserstoff in der Jamal-Region. "Erdgas, einschließlich Flüssiggas, ersetzt bereits andere Brennstoffe mit höheren CO2-Emissionen", sagte Lev Feodosyev, erster stellvertretender Vorstandsvorsitzender von NOVATEK. "Und wir arbeiten daran, den bereits niedrigen CO2-Fußabdruck unseres in der russischen Arktis produzierten LNGs weiter zu verringern. Mit unserer Studie untersuchen wir jetzt die Machbarkeit einer Anlage in der Nähe unseres LNG-Clusters auf Jamal. Dort könnten wir blauen Ammoniak und Wasserstoff mithilfe von CCS erzeugen und mit damit Endkunden in Europa und Asien beliefern."

Der blaue Wasserstoff soll aus Erdgas mit Hilfe von Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) hergestellt werden. Der Kraftstoff soll im geplanten Obskiy Gas Chemical Complex von NOVATEK produziert und an RWE und deren deutsche als auch europäische Kunden gehen.

RWE und NOVATEK beabsichtigen zudem, ihre Zusammenarbeit im Geschäft mit Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) auszubauen. Beide Unternehmen unterstützen den Trend zu mehr Transparenz bei Treibhausgasemissionen und wollen daher Möglichkeiten zur Nutzung von Emissionsgutschriften für den Einsatz von LNG prüfen.

Die RWE-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,37 Prozent auf 35,08 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)