RWE-Aktie im Minus: Stromversorgung laut RWE-Chef in Deutschland gut, beim Gas keine Entwarnung

Der Vorstandschef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, erwartet für die Stromversorgung in Deutschland in diesem Winter keine Probleme.

Bei der Gasversorgung sei die Lage schwieriger, sagte der Manager der "Rheinischen Post" (Samstag).

Es komme dabei aufs Wetter an. "Deutschland hat alles getan, was möglich war, Haushalte und Industrie sparen Gas. Und der Oktober war so mild, dass die Speicher kaum gebraucht wurden. Doch das ist keine Entwarnung. Wir haben keinerlei Reserven", führte Krebber aus.

Beim Strom werde Deutschland in diesem Winter so viel nach Frankreich exportieren wie noch nie. "Die Probleme der französischen Kernkraftwerke sind auch der Grund dafür, dass bei uns so viele Gaskraftwerke laufen. Dennoch bin ich einigermaßen optimistisch, dass wir beim Strom gut durch den Winter kommen", sagte RWE-Chef Krebber.

Die RWE-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,17 Prozent auf 42,25 Euro.

/brd/DP/jha

DÜSSELDORF (dpa-AFX)