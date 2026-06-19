RWE-Aktie im Plus: Ausbau der Amprion-Beteiligung laut Bericht vor Abschluss

Eine Erhöhung der RWE-Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion steht nach Informationen von Bloomberg kurz bevor.

Der Versorger wolle Anteile von Swiss Life und von AEBG erwerben, die diese an M31 halten, einer Holding, die wiederum 74,9 Prozent an Amprion besitzt, zitiert die Nachrichtenagentur mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die RWE-Verhandlungen seien weit fortgeschritten. Bereits in der nächsten Woche könnten die Vereinbarungen bekannt gegeben werden. Bei Swiss Life gehe es um Teile oder den gesamten rund 17-prozentigen Anteil, den der Versicherer derzeit an M31 hält, bei AEBG um 24 Prozent an M31. RWE hält über ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Finanzinvestor Apollo 25,1 Prozent an Amprion.

Der Versorger wollte sich auf Nachfrage zu einem möglichen Zukauf nicht äußern. Es gebe einen regelmäßigen Austausch mit den weiteren Aktionären von Amprion, auch den einzelnen Gesellschaftern von M31 zu diversen Themen, erklärte RWE. Zu den Inhalten dieser Gespräche wolle man sich nicht äußern. Swiss Life und AEBG lehnten laut Bloomberg eine Stellungnahme ab.

Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,03 Prozent fester bei 55,14 Euro.

DOW JONES