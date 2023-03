RWE-Aktie im Plus: RWE nimmt personelle Veränderungen im Vorstand der Bereiche RWE Generation und RWE Power vor

Wie der DAX -Konzern RWE mitteilte, wurde Silvia Ortin zum 1. April in den Vorstand von RWE Generation berufen. Sie soll die Bereiche Finanzen und IT von Katja van Doren übernehmen, die am 1. August als Personalvorständin in die RWE AG wechselt. Ortin kommt aus der RWE Renewables Americas, wo sie seit 2021 das Geschäft als CEO geführt hat.

Zudem wird Nikolaus Valerius als Chief Operating Officer (COO) zum 1. Juni die Verantwortung für den operativen Kraftwerksbetrieb übernehmen. Der Vorstand von RWE Generation wurde hierzu um ein Ressort für das operative Kraftwerksgeschäft erweitert, um den Fokus stärker auf Wachstums- und Dekarbonisierungsprojekte für die Energiewende zu legen. Valerius leite derzeit bei RWE Power die Kernkraftwerkssparte des Konzerns, so RWE.

Nachfolger für Valerius bei RWE Power wird zum 1. Juni Steffen Kanitz. Kanitz war laut Mitteilung zuvor Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung und soll nun den Rückbau der Kernkraftwerke von RWE vorantreiben.

RWE kauft große Pipeline für Solar- und Batterieprojekte in Großbritannien

RWE kauft sich in Großbritannien in großem Maßstab in das Geschäft mit der Erzeugung von Solarstrom und der Grünstromspeicherung ein. Mit der Übernahme des Projektentwicklers JBM Solar verschafft sich der deutsche Versorger Zugang zu dessen Pipeline von Solar- und Batteriespeicher-Projekten, wie das Unternehmen in Essen mitteilte.

Insgesamt haben die Projekte den Angaben zufolge eine Gesamtkapazität von rund 6,1 Gigawatt und befinden sich überwiegend in Mittel- und Südengland. Jährlich will das Unternehmen im Schnitt 450 Megawatt Erzeugungskapazität in Betrieb nehmen. Erste Projekte könnten bereits Ende nächsten Jahres Strom liefern, schätzt RWE. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

RWE betreibt bereits eine ganze Reihe von Windparks in Großbritannien mit einer Gesamtkapazität von mehr als 2,6 Gigawatt, plant aber auch hier weitere Anlagen.

