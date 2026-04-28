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Im Aufwind 28.04.2026 16:45:00

RWE-Aktie in Grün: Optimistische Analystenstimme stützt weitere Kursgewinne

RWE-Aktie in Grün: Optimistische Analystenstimme stützt weitere Kursgewinne

Die Aktien von RWE haben am Dienstag an der DAX-Spitze erneut kräftig zugelegt.

Barclays-Anlayst Peter Crampton ist mit Blick auf die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns optimistisch. Sie sollten stark ausfallen und seine These eines zu konservativen Jahresausblicks untermauern, schrieb er.

Zuletzt gewannen RWE-Papiere via XETRA 0,69 Prozent auf 61,16 Euro. Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs in etwa verdoppelt. Im laufenden Jahr sind die Papiere mit einem Plus von mehr als 36 Prozent im DAX der drittstärkste Wert.

Defensive Qualitäten von Versorgeraktien in einem zunehmend von Energie-Unsicherheit geprägten Umfeld stützen insgesamt den Sektor.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Andre Laaks, RWE,Dennis Diatel / Shutterstock.com,rafapress / Shutterstock.com
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Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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