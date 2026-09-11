RWE Aktie
WKN: 879513 / ISIN: US74975E3036
|Zusammenarbeit
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11.09.2026 16:09:43
RWE-Aktie in Rot: Neue Energiepartnerschaften mit Masdar und Adnoc
Beide Vorhaben wurden am Rande des Staatsbesuchs von Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland vereinbart, wie RWE jetzt mitteilte.
RWE und Masdar haben sich bereits Anfang des Jahres erfolgreich an der britschen Offshore-Windauktion beteiligt und bekamen den Zuschlag für zwei der bisher größten Offshore-Windvorhaben, die vor der britischen Küste entwickelt werden. Das potenzielle Investitionsvolumen für die deutschen Offshore-Ausschreibungen im nächsten Jahr liegt bei mehr als 3 Milliarden Euro.
Ein mit Adnoc unterzeichnete Letter of Intent sieht überdies vor, zwei Lieferverträge zur Versorgung von Deutschland und weiterer europäischer sowie asiatischer Märkte mit LNG zu schließen. Angestrebt wird ein Lieferbeginn für Anfang der 2030er Jahre, erklärte RWE.
Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,03 Prozent tiefer bei 59,56 Euro.
DOW JONES
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