RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Bewertung im Blick
|
03.11.2026 13:52:50
RWE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Energieversorger habe bei einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur den Zuschlag für drei Gaskraftwerke mit einer Gesamtkapazität von rund 2,1 Gigawatt erhalten, schrieb Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Für RWE sei dies unterstützend mit Blick auf Investitionen in neue, flexible Erzeugungsanlagen.
Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie notierte um 13:35 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 57,12 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 31,30 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 735 742 RWE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 28,7 Prozent zu.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
11:31
|Neue Gaskraftwerke sollen bei Dunkelflauten einspringen (dpa-AFX)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
02.11.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
02.11.26
|DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|57,00
|1,03%