RWE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Die RWE-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Energieversorger habe bei einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur den Zuschlag für drei Gaskraftwerke mit einer Gesamtkapazität von rund 2,1 Gigawatt erhalten, schrieb Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Für RWE sei dies unterstützend mit Blick auf Investitionen in neue, flexible Erzeugungsanlagen.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 13:35 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 57,12 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 31,30 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 735 742 RWE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 28,7 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.