RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Investment-Tipp
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28.09.2026 11:34:49
RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68,5 Euro auf "Overweight" belassen. "Ehre, wem Ehre gebührt", schrieb Pavan Mahbubani am Samstag. Er geht davon aus, dass die Outperformance der Aktien anhält. Immerhin strebten die Essener ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum an, untermauert von einer guten Bilanz und einem starken Nachfrageumfeld.
Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 11:18 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 59,78 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 14,59 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 161 386 RWE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 34,7 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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