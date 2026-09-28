RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

Die RWE-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68,5 Euro auf "Overweight" belassen. "Ehre, wem Ehre gebührt", schrieb Pavan Mahbubani am Samstag. Er geht davon aus, dass die Outperformance der Aktien anhält. Immerhin strebten die Essener ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum an, untermauert von einer guten Bilanz und einem starken Nachfrageumfeld.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:18 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 59,78 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 14,59 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 161 386 RWE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 34,7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST



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