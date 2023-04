RWE-Aktie mit Gewinnen: RWE-Chef sieht in Energiekrise weiter große Gefahren

"Europa ist gut durch den Winter gekommen", sagte der Manager in seinem am Freitag veröffentlichten Redetext für die Hauptversammlung am 4. Mai. Es habe geholfen, dass der Winter recht mild gewesen sei. "Die Krise ist jedoch noch nicht ausgestanden." Die notwendigen Investitionen in die Energieinfrastruktur müssten mit unverändertem Nachdruck vorangetrieben werden. "Dazu gehört auch der kurzfristige Auf- und Ausbau von weiteren Kapazitäten zum Gasimport ." Europa brauche hier Reserven.

Deutschland war wegen seines hohen Gasbezugs aus Russland von dem Lieferstopp im vergangenen Jahr besonders stark betroffen. Dank des günstigen Wetters, Einsparungen von Haushalten und Industrie, gut gefüllter Gasspeicher und dem Aufbau schwimmender Flüssiggas-(LNG)Importe konnte die Lage entschärft werden. RWE hatte sich daran beteiligt. RWE wolle nicht dauerhaft LNG-Infrastruktur betreiben, betonte Krebber. "Wir tun dies im Auftrag der Bundesregierung und werden die schwimmenden LNG-Terminals absehbar an die entsprechenden staatlichen Gesellschaften übergeben." Auch wolle der Versorger seine Kohlekraftwerke aus der Sicherheitsreserve nicht länger als nötig betreiben.

RWE WILL WASSERSTOFFFÄHIGE GASKRAFTWERKE BAUEN

Der Konzern stehe für den Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke in den Startlöchern, erklärte Krebber. Bis zum Ende des Jahrzehnts wolle RWE hier rund drei Gigawatt Kapazität errichten, insbesondere an Standorten seiner Kohlekraftwerke. Es müsse jedoch zunächst Klarheit über ein künftiges Wasserstoffnetz sowie über den Vergütungsrahmen geben. Die Bundesregierung habe baldige Entscheidungen angekündigt. "Das ist gut, aber auch notwendig." Die Genehmigung und der Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken werde einige Jahre dauern. "Daher drängt die Zeit."

RWE will auf Dauer kein LNG-Terminal-Betreiber sein

RWE-Chef Markus Krebber hat bekräftigt, dass sich der Konzern in überschaubarer Zeit aus dem Betrieb schwimmender Flüssiggas-(LNG) Terminals zurückziehen will.

Der größte deutsche Stromerzeuger wolle nicht dauerhaft LNG-Infrastruktur betreiben, sagte der Manager in seinem am Freitag veröffentlichten Redetext für die Hauptversammlung am 4. Mai. "Wir tun dies im Auftrag der Bundesregierung und werden die schwimmenden LNG-Terminals absehbar an die entsprechenden staatlichen Gesellschaften übergeben."

Im Kampf gegen die Energiekrise habe RWE 2022 Jahr im Namen und im Auftrag der Bundesregierung zwei schwimmende LNG-Terminals gechartert, erklärte Krebber den Anlegern. Die Schiffe seien in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel im Einsatz. In Brunsbüttel habe RWE sich auch um den landseitigen Anschluss des schwimmenden Terminals gekümmert.

Das Magazin "Der Spiegel" berichtete am Freitag, dass sich RWE von einem umstrittenen LNG-Terminalprojekt auf Rügen zurückziehen wolle. Dies hätten Konzervertreter kürzlich dem Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt. RWE sei in das Vorhaben nur als Dienstleister der Bundesregierung involviert und helfe dort, wo der Konzern es könne, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme von RWE. Auch dem Bundeswirtschaftsministerium sei die Haltung des Versorgers bekannt, dass dieser nicht dauerhaft LNG Infrastruktur betreiben wolle. Dies habe Krebber auch bereits auf der Bilanzpressekonferenz im März erklärt.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums entgegnete auf die Frage, ob ein Ausstieg von RWE aus dem LNG-Projekt vor Rügen das Projekt gefährde: "Ich gehe davon aus, dass es sich um eine perspektivische Angelegenheit handelt. Es wird kein konkreter Zeitpunkt genannt." Es liefen Diskussionen zwischen dem Bund und der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Es sei entscheidend, dass dort jetzt zügig entschieden werde.

Die RWE-Aktie verteuert sich am Freitag via XETRA zeitweise um 0,35 Prozent auf 42,59 Euro.

Düsseldorf (Reuters)