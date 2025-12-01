Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

RWE Aktie

WKN: 879513 / ISIN: US74975E3036

Pembroke Battery 01.12.2025 11:20:40

RWE-Aktie schwächer: Walisisches Batteriespeicher-Projekt im Fokus

RWE baut seinen bisher größten Batteriespeicher in Großbritannien.

Wie der Konzern mitteilte, investiert er an seinem Kraftwerksstandort in Südwales für den Bau der Pembroke Battery rund 200 Millionen Pfund. Der Bau, der im Januar genehmigt worden war, soll in der ersten Jahreshälfte 2026 beginnen. Inbetriebnahme ist für das zweite Halbjahr 2028 geplant.

Das Speichersystem wird bis zu 212 Lithium-Ionen-Batteriecontainer umfassen. Nach der vollständigen Inbetriebnahme kann der Batteriespeicher zwei Stunden lang kontinuierlich bis zu 350 Megawatt (MW) Strom direkt in das Netz einspeisen, das entspricht einer Speicherkapazität von 700 Megawattstunden (MWh).

Im Montagshandel geben die /aktien/rwe-aktie-Papiere via XETRA zwischenzeitlich 0,73 Prozent ab auf 43,42 Euro.

DOW JONES

RWE-Aktie freundlich: Ergebnis über Erwartungen - Ziele bekräftigt

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

