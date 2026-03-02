RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Investitionsphase
|
02.03.2026 12:16:38
RWE-Aktie stabil: Projektaufbau dank US-Handelshürden im Fokus
Der Energiebranche wird derzeit von vielen Beobachtern ein Investitions-Superzyklus unterstellt, denn allein für den Umbau der Energieinfrastruktur in Deutschland mit dem Ziel der Klimaneutralität braucht es Milliarden. Bei RWE steht zudem die Frage im Raum, wie das verfügbare Kapital weiter verwendet wird.
Vor knapp einem Jahr hatte der DAX-Konzern ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Damit zogen die Essener Konsequenzen aus ihren verzögerten Geschäften in den USA als Folge der von Präsident Donald Trump getroffenen Entscheidungen, den Ausbau von Wind- und Solar-Anlagen zu stoppen. Damit einher ging auch eine Neubewertung der Investitionsgrundlage von RWE. Das Management stellt seitdem strengere Ansprüche an neue Investitionen.
RWE will am 12. März seine Zahlen für 2025 vorlegen und in diesem Zuge auch einen Ausblick auf 2026 geben sowie seine Pläne für die kommenden Jahre aktualisieren.
Im XETRA-Handel gewinnt die RWE-Aktie zeitweise 0,04 Prozent auf 54,56 Euro.
/lew/mne/stw
BERLIN/ESSEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RWE AG St.
|
09:57
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
27.02.26
|EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.02.26
|EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
26.02.26
|ROUNDUP: Startschuss für Bayerns Zwei-Milliarden-Fusionsreaktor (dpa-AFX)
Analysen zu RWE AG St.
|24.02.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|54,76
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.