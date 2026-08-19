RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Analystenstimme
|
19.08.2026 13:03:00
RWE-Aktie tiefer: JPMorgan hebt Ziel auf 68,50 Euro
Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die schon gut gelaufene Aktie des Energiekonzerns habe noch Luft nach oben, schrieb Pavan Mahbubani am Dienstag. Er passte seine Schätzungen an die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen, den Anteilsausbau an Amprion, eine mögliche Prognoseanhebung sowie Kompensationszahlungen der US-Regierung für Investitionen in Offshore-Windenergieprojekte an. RWE bleibt einer seiner Branchenfavoriten.
Die RWE-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,52 Prozent auf 57,80 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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