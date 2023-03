RWE-Aktie tiefer: Oddo BHF belässt Einstufung von RWE

Diese lägen über den Markterwartungen und über den Vorgaben des Unternehmens, schrieb Analyst Louis Boujard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussagen des Stromproduzenten RWE zu Offshore-Windkraftanlagen seien zuversichtlich. Der Experte erhöhte in seinem Bewertungsmodell aber die Annahme für die Kapitalkosten.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)