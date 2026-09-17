RWE Aktie
WKN: 879513 / ISIN: US74975E3036
|Anteil gestiegen
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17.09.2026 16:01:00
RWE-Aktie tiefer: RWE stockt bei Amprion auf: Anteil steigt auf rund 58 Prozent
Der Anteil von RWE an Amprion steigt damit auf rund 58 Prozent. M31 hält rund drei Viertel der Anteile an dem deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Mitte Juni hatte RWE seine Amprion-Beteiligung bereits auf 55 Prozent aufgestockt.
Der weitere Ausbau der Beteiligung unterstreiche die Bedeutung von Amprion für das RWE-Portfolio, erklärte der DAX-Konzern am Mittwoch. Das regulierte Netzgeschäft ergänze die bestehenden Investitionsschwerpunkte in Erneuerbare Energien, Batteriespeicher und flexible Erzeugung. Mit seinem Höchstspannungsnetz nehme Amprion eine zentrale Rolle im deutschen Energiesystem ein und leiste einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit sowie zum Gelingen der Energiewende.
Amprion betreibt einen wesentlichen Teil des deutschen Stromübertragungsnetzes, also der großen Stromtrassen, die quer durchs Land verlaufen.
Die RWE-Aktie verliert via XETRA am Donnerstag stellenweise 0,5 Prozent auf 59,62 Euro.
DOW JONES
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