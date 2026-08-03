RWE-Aktie trotzdem im MInus: Strom-Partnerschaft mit Google für Solarprojekt in den USA

RWE hat in den USA mit Google einen 15-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) für ein Solarprojekt im Bundesstaat Oklahoma vereinbart.

Das Projekt hat eine Kapazität von 155 Megawatt (MWac), wie der Essener Konzern mitteilte. Die Bauarbeiten für das Projekt in Crooked Creek im McCurtain County soll noch in diesem Jahr beginnen. Die Inbetriebnahme sei für 2028 geplant. Finanzielle Details des Deals teilten die Unternehmen nicht mit.

Der Solarpark soll Google-Standorte im Netzgebiet South West Power Pool mit Strom versorgen.

"Dieser PPA mit Google ist ein wichtiger Meilenstein für RWE Americas und zeigt die wachsende Nachfrage nach bezahlbarem, verlässlichem und vor Ort erzeugtem Strom", wird Ingmar Ritzenhofen, Chief Commercial Officer, RWE Americas, in der Mitteilung zitiert.

Via XETRA verliert die RWE-Aktie zeischenzeitlich 0,77 Prozent auf 56,74 Euro.

DOW JONES