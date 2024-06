RWE-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Im Mai habe es keine Erholung der Stromnachfrage von ihrem Krisenniveau gegeben, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Versorgern. Fossile Energieträger kämen neuerdings auf weniger als ein Viertel des Strommixes in der Europäischen Union. RWE sei als Entwickler erneuerbarer Energien interessant wegen des Wachstums.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 14:33 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 34,31 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 42,82 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 192 997 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 14,1 Prozent abwärts. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht.

