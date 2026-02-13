RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

Analystenstimme 13.02.2026 17:53:00

RWE-Aktie verliert: Wachstumspotenzial laut Bernstein ausgereizt

RWE-Aktie verliert: Wachstumspotenzial laut Bernstein ausgereizt

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursverlauf von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft.

Eine zurückhaltendere Einstufung durch die Investmentbank Bernstein hat die Aktien von RWE am Freitag noch etwas weiter von ihrem Fünfzehn-Jahreshoch zurückgeworfen. Die Papiere der Essener sanken zeitweise um 3,5 Prozent, dämmten die Verluste aber zuletzt auf rund zwei Prozent ein bei 51 Euro. Anfang des Monats hatten sie mit 54,76 Euro noch einen Höchststand seit 2011 erreicht.

Bernstein-Expertin Deepa Venkateswaran hält das Ende der Fahnenstange zunächst für erreicht. Das Wachstumspotenzial sei inzwischen eingepreist, schrieb sie. Chancen und Risiken seien ausgeglichen. Ihr erhöhtes Kursziel von 55 Euro war zuletzt bereits fast erreicht worden. Alleine im laufenden Jahr hatten die RWE-Aktien in der Spitze 21 Prozent zugelegt - nach einem noch stärkeren Vorjahr.

Die RWE-Aktie verlor auf XETRA letztlich 4,13 Prozent auf 49,95 Euro. FRANKFURT (dpa-AFX)

