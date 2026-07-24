RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Analyse im Blick
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24.07.2026 15:34:46
RWE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Stromerzeuger habe die Anteilsaufstockung an dem Übertragungsnetzbetreiber Amprion früher als erwartet abgeschlossen, schrieb Peter Crampton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei leicht positiv.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von RWE legte um 15:17 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 59,08 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 15,10 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 279 383 RWE-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 33,1 Prozent nach oben.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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