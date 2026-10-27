RWE-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Das RWE-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Olly Jeffery genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Energieversorger könnte schon vor den offiziellen, für den 11. November angekündigten Quartalszahlen Eckdaten vorlegen, schrieb Olly Jeffery in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Entscheidend sei, wie gut sich der Energiehandel entwickelt habe.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:35 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 56,98 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 14,08 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 208 235 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 28,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET





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