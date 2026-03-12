RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

Analyse im Fokus 12.03.2026 10:07:48

RWE-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Alberto Gandolfi hat eine ausführliche Untersuchung des RWE-Papiers durchgeführt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener seien mit der avisierten Ergebnissteigerung um jährlich 12 Prozent bis 2031 noch konservativ, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag nach den Zahlen.

Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:51 Uhr 2,1 Prozent auf 54,66 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,77 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 326 300 RWE-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 20,8 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:21 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Andre Laaks, RWE

12.03.26 RWE Kaufen DZ BANK
12.03.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 RWE Overweight Barclays Capital
12.03.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 55,46 0,29% RWE AG St.

