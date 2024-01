RWE-Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an RWE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 55 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der vom Energiekonzern aktualisierte Ausblick auf das Jahr 2024 führe zu einer Senkung der Gewinnschätzung und auch des Kursziels, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bekräftigt aber seine positive Empfehlung für die Aktie, denn die Kursschwäche sei übertrieben. Er sieht in dieser eine langfristige Kaufgelegenheit./tih/ajx





Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:57 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 34,04 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 46,89 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 912 985 RWE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 17,3 Prozent zurück. Voraussichtlich am 14.03.2024 wird RWE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2023 gewähren.

